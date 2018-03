Store dele af ghettoplan gælder ikke i Sønderborg

- Det der i ghetto-udspillet handler om boligområder kan jeg faktisk se en del gode ting i, men mange af punkterne er slet ikke aktuelle for os her i Sønderborg, siger SAB-formanden.

Det arbejde er slet ikke færdigt, men allerede nu kan formand for SAB, Vibeke Engelbredt slå fast, at mange af de 22 punkter i planen slet ikke gælder eller kommer til at gælde for byens eneste ghetto Nørager/Søstjernevej.

Sådan noget som mere synligt politi og større mulighed for at smide kriminelle beboere ud, det er da kun noget, vi kan hilse velkommen. Men nu handler det om at få et overblik, og om at vi nu får en god dialog med kommunen om de ting, vi i forvejen har gang i.

Ghettoen Nørager/Søstjernevej m.fl. (tidligere Kærhaven) ligger i Sønderborg og er en af 25 ghettoer i Danmark. Det er dog ikke en af de 16 ghettoer, regeringen betegner som de hårdeste ghettoer.1344 beboere. 48,5 procent af beboerne står udenfor arbejdsmarkedet. 65,2 procent er indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund. 2,09 procent af beboerne har fået mindst en dom. 54,9 procent af beboerne har kun en grundskoleuddannelse. Den gennemsnitlige indkomst for beboerne i alderen 15-64 år er 58,8 procent af den gennemsnitlige indkomst for samme gruppe i Region Syddanmark. Ghettoudspillet handler om: At kriminalitet i bestemte områder straffes hårdere. Børn skal bestå en sprogtest i 0. klasse. Boligblokke rives ned - der afsættes 12 milliarder kroner til nedrivning og renovering. Kriminelle og folk på overførselsindkomst kan ikke eller straffes for at flytte ind i ghettoer. Kommuner belønnes for at få indvandrere i arbejde. Kriminelle lejere skal mere effektivt kunne sættes ud af deres lejlighed. Alle børn i udsatte boligområder skal i daginstitution fra et årsalderen. Skoler og skoleledere kan straffes for dårlige resultater, forældre straffes på børnecheck, hvis børnene har meget fravær eller ikke deltager i prøver/eksamener. Genopdragelsesrejser i udlandet kriminaliseres, og socialrådgivere/pædagoger straffes for ikke at underrette om børn, der svigtes.

Sønderborg-ghettoen er for eksempel slet ikke markant kriminel, og derfor er det tvivlsomt, om Syd- & Sønderjyllands Politi overhovedet udnævner ghettoen som et særligt område, hvor kriminalitet kan straffes dobbelt så hårdt, som i andre dele af byen. 2,09 procent af borgerne i Sønderborg-ghettoen har fået en dom for en straffelovsovertrædelse indenfor de seneste fire år, men her opfylder den ikke ghettokravet om mindst 2,7 procent straffede personer.

SAB-formand: Nu i dialog

Der er også en række andre af de 22 krav i udspillet, der ikke vil have betydning for Nørager/Søstjernevej. For eksempel krav om et mere blandet boligområde med maksimalt 40 procent familieboliger, krav om af rive blokke ned eller forbud mod at borgere på integrationsydelse flytter til ghettoen gælder også alene de 16 hårdeste ghettoer, som der ikke findes nogen af i Sønderborg Kommune.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der får betydning præcis for vores boligområde. Men der er flere ting, som jeg mener er gode. Sådan noget som mere synligt politi og større mulighed for at smide kriminelle beboere ud, det er da kun noget, vi kan hilse velkommen. Men nu handler det om at få et overblik, og om at vi nu får en god dialog med kommunen om de ting, vi i forvejen har gang i, Vibeke Engelbredt.