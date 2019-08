Storbønder stod bag svinesæd-syndikat

En af dem er tidligere formand for Landbo Syd, tidligere formand for Sønderborg Vækstråd og storbonde Henrik Jessen Enderlein fra Sønderborg. Han var - sammen med investor og tidligere byrådsmedlem i Sønderborg Byråd, Peter Christian Jørgensen, og storbonde Jørgen Larsen Tørnæs stiftere af Pork Australia ApS i 2007. I 2013 trådte både Peter Jørgensen og Jørgen Tørnæs, der er gift med tidligere minister Ulla Tørnæs (V), ud af selskabet. Godsejer Christian Peter Nymann ejer Steensgaard Gods på Lolland og Auspork ApS, og han var også med til at stifte og eje selskabet, som han også har været i bestyrelsen og direktionen for.

Det beskriver flere australske medier i forbindelse med fængselsstraffe til alsingeren Henning Laue og Torben Sørensen på henholdsvis to og tre år for svinesæd-smuglerier, der skulle skabe en australsk supergris. Sæden blev smuglet ind i Australien i shampooflasker. Pork Australia Aps blev opløst for få uger siden, og det var kendte investorer og storbønder, der stod som ejere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Her holder Henrik Enderlein i januar 2017 tale for erhvervslivet som formand for Sønderborg Vækstråd. Det er han trådt ud af. Arkivfoto; Timo Battefeld

Jeg kender intet til det

I retten i Perth i det vestlige Australien kom det ifølge ABC News frem, at det var det danske moderselskab Pork Australia ApS, der var arkitekterne bag de systematiske sædsmuglinger, og at størstedelen af importen blev foretaget af Henrik Enderlein, der var aktionær, bestyrelsesformand fra 2013-2017, bestyrelsesmedlem fra 2007-2013 og en af Danmarks store svineproducenter.

Ifølge de australske medier sagde dommer Troy Sweeney, i retten i Perth, at hvis de danske mænd, der rent faktisk transporterede svinesæden havde været stillet for retten, ville hun have straffet dem endnu hårdere end de to og tre års fængsel de to andre danskere i GD Pork blev idømt.

Den ene dømte er Henning Laue på 74 år, der har drevet landbrug på Als, ligesom han har været rådgiver i LandboSyd. Hans rolle i GD Pork har været avlschef. Den anden er Torben Sørensen på 39 år, der var medejer af GD Pork og siden 2013 bestyrelsesmedlem i Pork Australia ApS. De har begge erkendt sædsmuglingen, hvor 200 søer blev insemineret med den danske svinesæd - og 2000 smågrise skulle være født som følge deraf. Dansk svinegenetik er langt mere effektiv end australsk, og danske svin føder markant flere smågrise årligt end de australske søer.

- Jeg kender ikke noget som helst til det - andet end det, der har stået i aviserne, siger Henrik Enderlein, der indtil Pork Australia ApS blev opløst i 2019 var bestyrelsesformand og ejer.

- Vil det sige, at du som har stiftet selskabet, ejet og været bestyrelsesmedlem og formand - og har siddet i bestyrelsen med en af de dømte - ikke aner, hvad der foregår i dit eget selskab?

- Jeg kender intet til det, som jeg jo har fortalt dig. Jeg har ikke talt med de mennesker i over et år, siger han.

- Det skulle være kommet frem i retten, at du personligt skulle have stået for de fleste af transporterne. Hvorfor smuglede I sæd til Australien, når I vidste, at det var ulovligt?

- Jeg kender intet til det, og jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt af de stakkels mennesker dernede i retten, siger Henrik Enderlein.

- Selv hvis du ikke skulle kende til de sædtransporter, som du siger, du ikke gør - mener du så, at du har et ansvar for det er sket, når du var ejer og bestyrelsesformand?

- Jeg ved godt, det er dit job at spørge, men lige meget, hvor meget du spørger, så er mit svar: Jeg har intet kendskab til det, siger Henrik Enderlein.