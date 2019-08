Stor udrykning i Sønderborg: Et cigaretskod satte gang i mindre brand

Sønderborg: Torsdag morgen klokken 7:34 rykkede brandvæsen, ambulance og politi ud til en mulig bygningsbrand i en beboelsesejendom i Sønderborg.

Ekstra Bladet skriver, at etageejendommen ligger ved Bosagergården.

Ifølge vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, lød anmeldelsen på, at der skulle være set flammer i stuen ved en lejlighed på 1. sal.

Det viste sig dog, at branden var noget mindre. Der var tale om en skoddet cigaret i en potteplante, hvor jorden formentlig har været så tør, at det gav røg og flammer. Men branden nåede næsten at gå ud af sig selv.

Ingen personer var i fare undervejs.