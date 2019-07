Stor tv-serie søger igen statister i det sønderjyske

Lyder det som noget for dig? Så send en mail til: statist@dr.dk med fulde navn, telefonnummer, alder, bopæl (kun by & postnummer), højde, vægt, et nyt billede, eventuelt lidt info om sig selv herunder tidligere erfaring med film/TV/teater eller andet relevant.

Det bliver en fortælling, der foldes ud gennem dramatiske rekonstruktioner, og dertil skal man bruge en masse medvirkende, som er friske på at iføre sig flotte, historiske kostumer, og være med til at fortælle vores fælles historie.

Sønderjylland: Kunne du tænke dig at medvirke i DR's serie om Sønderjyllands historie? Så er chancen der nu for holdet bag søger mænd, kvinder, børn, par og familier i alle aldre og størrelser fra hele landet til ny historisk dramadokumentariske serie.

Filmer i august

De første optagelser til serien gik i gang i foråret. I april var filmholdet i gang først ved Cathrinesminde Teglværk på Broagerland og senere i Aabenraa.

DR's ambition med serien er at skabe en sammenhængende fortælling, som begynder i 1800-tallets grænseland før krig og konflikt bryder ud. Udviklingen helt fra de første nationale stridigheder begynder i grænseområdet, frem til krigene mod Tyskland, over tabet af Sønderjylland til Sønderjyllands genforening med Danmark.

Grænseland handler ikke kun om to staters krig om territorium og europæisk storpolitik. Den beskæftiger sig med, hvad det vil sige at være født i et grænseland og opleve de konflikter, som kan opstå, når menneskerne bag to forskellige nationaliteter i et område er tvunget til at vælge side.

Man filmer i forskellige intervaller fra start august frem til og med december. Derfor er der mulighed for at blive kontaktet angående medvirken i serien i hele denne periode. Serien skal sendes i foråret 2020 fire søndage i træk på DR1 klokken 20.