Stor redningsaktion: Fiskere i havsnød måtte reddes med helikopter

Sønderborg: En større redningsaktion ved Drejet mellem Kegnæs og Sydals fredag formiddag endte godt, da to hollandske lystfiskere blev samlet op af en redningshelikopter fra Flyvestation Skydstrup.

De to mænd, der er i 40'erne, var sejlet ud fra kysten i hver sin lille båd for at fiske. På grund af kraftig blæst kunne de ikke komme ind igen, og inde fra land slog to af deres hollandske kammerater alarm.

- De er blevet tilset af en læge, og de har det begge godt efter omstændighederne, fortæller Jeppe Michelsen, indsatsleder ved Sønderborg Brand & Redning.

- De var sejlet ud i hver sin lille båd, og inde fra land kunne kammeraterne se, at de ikke kunne komme ind igen, fortæller han.

Alarmopkaldet skete kort efter klokken 10 fredag formiddag. Sønderborg Brand & Rednings egen redningsbåd har hentet de to hollandske fiskeres både ind til land.