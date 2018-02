Stor omvæltning at flytte på plejehjem

68-årige Christa Hansen er en af de to første beboere i det nye afsnit for udviklingshæmmede på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter.

Noget tydede på, at moderen havde fået en psykose. Hvad der havde udløst den, fandt man aldrig ud af, men datteren gætter på, at hun haft en oplevelse, der har været ubehagelig eller skræmmende.

- Hun blev fjern, lå ofte i sengen og kiggede ud af vinduet. Nogle gange gik hun udenfor uden at vide hvorfor, f. eks ned i Kløvermarkscentret uden at være helt påklædt, fortæller Monika Hansen.

De seneste år er datteren Monika Hansen dog kommet med kortere og kortere intervaller, da det blev tydeligt, at moderen havde svært ved at klare sig:

Det er dejligt, at der er kommet mulighed for at udviklingshæmmede kan komme på plejehjem. Sådan et tilbud burde der være flere steder rundt i landet.

Christa græd

Christa Hansen fik en midlertidig plejehjemsplads på Center for Korttidspladser i Ulkebøl. Her kom hun til at bo meget længere end forventet, mens datteren og Sønderborg Kommune ventede på det nye plejehjemsafsnit for udviklingshæmmede i Nordborg.

- Hun græd, da vi hentede hende og kørte hende her op. Hun ville med mig hjem og kunne ikke forstå, at det var til hendes eget bedste. Det var en hård start, mindes datteren.

Men nu er Christa Hansen faldet til. Hun vil gerne sidde i fællesarealerne for at tegne og male, som hun især gjorde, da hun var yngre. Hun har også deltaget i flere fælles arrangementer, blandt andet en bustur til Sønderborg.

- Men det kræver, at man tager fat i hende og hiver hende med, forklarer datteren, der guider sin mor til først at klippe den røde snor til indvielsen og senere tager hende med uden for til en smøg.

Christa Hansen fortæller, at hun ikke brød sig om sit nye hjem - i begyndelsen.

- Nu er det godt nok at være her, siger hun også.

- Vi kunne godt havde ønsket os, at det var muligt at få plejehjemsplads tættere på. Men det er vigtigere med mors tarv, end at jeg ikke skal køre så langt, tilføjer Monica Hansen, der bor i Tinglev. Hun besøger sin mor hver weekend.

Christa Hansens søster og bror, der bor i Flensborg og Gråsten, kommer også jævnligt på besøg. Sønnen i Viborg ser hun af gode grunde knap så ofte.