Broager: En fyrværkerihandler på Nejs Møllevej i Broager har mistet en stor mængde fyrværkeri.

Vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der i tidsrummet fra lørdag til søndag formiddag er stjålet en del fyrværkeri. Gerningsmanden har simpelthen skåret hul i en container for at få fat i fyrværkeriet. /TAC