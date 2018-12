Omkring 150 mennesker var torsdag aften samlet i Tandslet for at blive klogere på, om man skal købe byens købmandsbutik, der er til salg.

Konkret er Landsbygruppens idé, at man gøre, ligesom man har gjort i Blans. Her har man dannet et selskab, der har købt den lokale købmandsbutik og skaffet en forpagter. Frivillige har de seneste måneder sat butikken i stand, så den kunne genåbnede flot og fin den 8. december.

- Det er dejligt at se så mange er mødt op. Det har jeg været rigtig spændt på - lidt ligesom juleaften, sagde Søren Elholm, der er formand for Landsbygruppen.

John Solkær, der havde taget turen fra Blans for at fortælle om, hvordan man har gjort her. Foto: Timo Battefeld

Der bor 600 mennesker i selve Tandslet by. Der ud over håber man på opbakning fra det lokale erhvervsliv.

Omkring 150 mennesker var mødt frem for at blive klogere på bevarelse af byens købmand. Foto: Timo Battefeld

Skal ske noget hurtigt

Dagrofa var også til stede på mødet. Den kunne fortælle, at cirka en fjerdedel af koncernens 400-425 butikker er i dag drevet af borgergrupper.

- Det er ikke nok, at folk køber anparter. De skal også bruge købmanden som andet end supplering til de daglige indkøb. Så er der helt klart basis for en sund butik herude, lød det fra Hans Meldgaard fra Dagrofa.

I dag omsætter købmanden i Tandslet for omkring ni millioner kroner, men Dagrofa mener godt, den kan nå op på 15-17 millioner kroner, hvis opbakningen bliver bedre. Noget der helt automatisk vil ske, hvis byens borgere tager over.

- Der skal ske noget hurtigt, ellers bliver det svært. Det er vigtig at holde ild under den her proces, lød opfordringen fra John Solkær, der havde taget turen fra Blans for at fortælle om, hvordan man har gjort her.

Næste skridt i Tandslet bliver, at folk skal tilkendegive, om de vil tegne anparter.