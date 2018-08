Stor interesse for at købe Skansegården

- Jeg kan ikke komme ind på pris og hvor mange, der har budt, men det er et tocifret antal, som spænder over folk med en lokal forankring til andre steder i Jylland og desuden hovedstadsområdet, oplyser Rune Juelsborg Karsten om salget af den omkring 300 kvadratmeter store ejendom på en knap 7000 kvadratmeter grund beliggende højt med udsigt ud over Sønderborg Bugt og 500 meter til vandkanten.

Sønderborg: - Vi har oplevet en interesse ud over det sædvanlige, siger Rune Juelsborg Karsten fra Naturstyrelsen Sønderjylland i Gråsten, som har stået for salget af den gamle Skansegården beliggende smukt i de historiske skanser på Dybbøl Banke.

En stor mundfuld

Nu venter en cirka fire uger lang proces med udvælgelse af den rette køber, som desuden skal godkendes af SKAT for at sikre, at købsprisen er markedssvarende.

Ejendommen er udbudt til 2,5 millioner kroner, men er samtidig i en temmelig dårlig stand.

- Vi har haft flere, som var interesserede, men måtte sige nej, da det nok blev for stor en mundfuld økonomisk. Vores udvælgelse af en køber er udelukkende styret af prisen, men vi kan sige nej, hvis vi skønner, at den er for lav, tilføjer Rune Juelsborg Karsten, som dog er tilfreds med de indkomne bud.

Bygningen havde oprindelig stråtag, men fremstår nu med eternittag. Den er ikke fredet, men bevaringsværdig i klasse 3. Slots- og Ejendomsstyrelsen har mulighed for at give tilladelse til nedrivning og opførelse af noget tilsvarende, som skal bygges med respekt for de naturhistoriske rammer på stedet.