Sønderborg Kommune skal dele 350.000 kroner ud til arrangementer i forbindelse med Genforeningen 2020. Kulturministeriet har åbnet for ansøgninger til pulje på to millioner kroner.

- Anden runde har fået stor opmærksomhed med 25 ansøgninger på i alt 810.000 kroner. Der er et bredt, sagligt felt, så det er meget positivt, siger Anne Bertram, der er projektkoordinator for Genforeningen 2020 i Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Sønderborg Kommune får i 2020 en lang række arrangementer og begivenheder, som skal være med til at markere, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

To millioner fra Folketinget

Kulturministeriet har netop åbnet for en landsdækkende pulje på to millioner kroner. Puljen støtter formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til markeringen af genforeningsjubilæet. Puljen henvender sig primært til foreninger og kulturelle institutioner.

Kulturministeriet uddelte i 2018 seks millioner kroner til de første genforenings-aktiviteter. Pengene gik blandt andet til en forestilling på Teatret Møllen i Haderslev, en dansk-tysk endagsfestival arrangeret af Tønder Festival samt en genforeningsbus, der skal besøge folkeskoler. Det er Museum Sønderjylland, der står for det projekt.

Også den sønderjyske BHJ Fonden har sat penge af til genforenings-aktiviteter i Sønderjylland. Den foreløbige beløbsramme var på 750.000 kroner med mulighed for at hæve beløbet, hvis der var stor interesse for puljen. Formand Peder Damgaard forventer, at de første modtagere offentliggøres næste uge.