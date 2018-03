Stor glæde over Landesgartenschau bliver til noget i 2020

Firetrinsraket: Det såkaldte tyske Landesgartenschau bliver ført ud i livet som grænseoverskridende projekt over en fireårig periode med start i 100 året for genforeningen 2020.

- Vi får det i gang i 2020, men det vil ikke slutte der. Det fortsætter i 2021, 2022 og 20223. Det er dejligt, at det ikke bare varer et år, men spredes over en længere periode som et stort turistprojekt til gavn for grænselandet, siger Simone Lange.

Det er så stort et haveprojekt, at flensborgerne ikke mente at kunne blive klar til plante- og havesamarbejdet om to år, men nu åbner festen i 100 året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

WASSERSLEBEN: Først var blomsten ved at gå af den grænseoverskridende havefestival Landesgartenschau, før den var kommet i gang. Nu er borgmestrene i grænselandet Simone Lange, Flensborg, Thomas Andresen (V), Aabenraa, og Erik Lauritzen (S), Sønderborg, blevet enige om, det føres ud i livet med startskud i 100 året for genforeningen 2020 og fortsætter de følgende år.

Det slesvig-holstenske Landesgartenschau fandt sted 2008 i Slesvig, 2011 i Norderstedt og 2016 i Eutin. Det er en udstilling om havekultur med masser af blomster, natur, kunst og kultur samt havebrug med permanent tilknyttede landskabsarkitektoniske- og byarkitektoniske udstillinger. Målene med en grænseoverskridende haveudstilling ved Flensborg Fjord er bl.a. at få impulser til byudvikling, fremme en bæredygtig turisme samt en bedre udnyttelse af turismepotentialet i regionens kulturarv. Idéen er at give udstillingen en både regional og decentral retning med havekunst, naturoplevelser og kulturtilbud flere forskellige steder. Initiativtager Stephan Kleinschmidt ser slotshaven og slotsgartneriet i Gråsten, gendarmstien og Kær Vestermark som mulige lokale bidrag.

Det bliver kun bedre

- Normalt afholdes Landesgartenschau 150 dage fra april til oktober, men det grænseoverskridende element udfordrede konceptet. Det har en enorm værdi, at Landesgartenschau bliver en del af fejringen af 100 års jubilæet for genforeningen. Det er et stort aktiv for turismen, og at det bliver rullet ud over en længere periode er kun et plus, siger viceborgmester i Sønderborg og initiativtager Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, der nu er ansat som rådmand i Flensborg.

Han har fremlagt et pilotprojekt for den såkaldte Grænsetrekant med de tre borgmestre, der har nikket ja til at sætte haveprojektet i gang forholdsvist hurtigt. Det betyder også, at der kan søges samlet om Interreg-midler i EU og øvrig støtte til havearrangementerne, som normalt finder sted i en tysk by.

Senest fandt det sted i Eutin i 2016 og løb op i 20 millioner euro. Det lagde beslag på 30.000 kubikmeter jord ved Eutin Sø med 33 kilometer rullegræs og 100.000 blomsterløg. Der var wellness-have med egen sauna, 150 skulpturer og minizoo samt 2000 arrangementer i det halve år, festivalen varede.

Konceptet for hele Landesgartenschau i grænselandet over en fireårig periode udvikles i et grænseoverskridende samarbejde den kommende tid.

- Vi har comitted os til projektet. Det har store traditioner på tysk side, og nu vil vi også favne det på dansk side, siger Erik Lauritzen og Thomas Andresen.