Stor gæld tvinger rideklub til konkurs

Mange års gæld har tvunget Sønderborg Rideklub til at melde sig konkurs. En ny klub med navnet Sønderborg Sportsrideklub vil fortsætte aktiviteterne for de op mod 250 medlemmer.

Sønderborg: I 2000 flyttede Sønderborg Rideklub fra bygninger på Ringriderpladsen til helt ny ridehal og staldfaciliteter i Huholt. Men gennem flere år har der oparbejdet sig en stor gæld i klubben, som nu har tvunget den i knæ med en gæld på over en halv million kroner. Sønderborg Rideklub har derfor meldt sig selv konkurs.

- Vi var en ny bestyrelse, som tog over i 2010. Allerede dengang var der rimelig stor gæld, men vi var af den overbevisning, at det kunne rettes op, forklarer afgående formand for Sønderborg Rideklub, Inge Tylvad Andersen og fortsætter:

- Vi har haft perioder med mindre overskud eller gået i nul, men vi har også haft underskud og været meget sårbare og haft begrænset handlefrihed. I starten af sidste år måtte vi investere omkring 150.000 kroner i nye bunde i ridehallerne, ellers ville vi ikke kunne få de stævner afviklet, som også har været et indtægtsgrundlag. Desværre har vi så ikke kunnet få det ind, som vi havde budgetteret med.

Den nu konkursbegærede Sønderborg Rideklub har primært gæld til pengeinstitut og SKAT og i mindre omfang til leverandører. En fuldt udnyttet kassekredit betød, at gælden blev møbleret om, så leverandører i størst mulig omfang kunne friholdes, så leverancerne kunne bevares.

Ud over gælden er der også en uafsluttet sag om et erstatningskrav som følge af en hest, der døde under opstaldning på ridecentret.