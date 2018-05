Stor frustration over nye p-regler ved Føtex

Sønderborg: Fra næste uge skal man huske at stille sin p-skive ved Føtex i Sønderborg. Det har fået rigtig mange læsere til tasterne på JV Sønderborgs facebook-side. Langt størstedelen er frustrerede.

- Det er et mareridt for de ansatte i Sønderborg at finde en en parkeringsplads. Hverken de erhvervsdrivende eller byen gør noget for at hjælpe de ansatte, som er tvunget til at sætte sig i bilen for at nå deres arbejdsplads, skriver Helene Lykke.

For at give sine kunder de bedste parkeringsmuligheder går supermarkedet fra 15. maj væk fra gratis tidsubegrænset parkering til tre timers gratis parkering.

- Hvor skal vi nu holde? Og hvor skal dem, der arbejder på gågaden, nu holde henne? Føtex var det eneste sted udover ringriderpladsen, der også er blevet begrænset, skriver Rikke Maria Christiansen.