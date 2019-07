Gråsten: En voldsom brand er brudt ud i et industriområde på Sundsnæs i Gråsten. Det drejer sig om 3000-4000 liter olie, der brænder, oplyser Nikolaj Hølmkjær, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der modtog anmeldelsen om branden klokken 19.47.

- Det er en ret stor brand, som giver en kraftig røgudvikling, men olien er inddæmmet i en tank, og vinden er svag, så der er ikke risiko for, at ilden breder sig. Det er under kontrol, og naboerne behøver ikke være bekymrede, lyder vagtchefens første melding til avisen kort efter klokken 20.

Klokken 21.20 er branden ifølge politiet stadig i gang, men røgudviklingen er blevet mindre og knap så sort som tidligere. Avisens reporter på stedet melder om, at der er tilkaldt brandfolk fra fem forskellige stationer, men at området ellers synes roligt.

Opdateres...