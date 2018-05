Stor bekymring hos borgmester og vækstrådets formand

Regeringens plan om en mere centraliseret erhvervsfremme kan ødelægge flere års arbejde for Sønderborg, hvor mange millioner kroner og eget vækstråd har styrket indsatsen for at hjælpe erhvervslivet.

Sønderborg: - Jeg kan være bange for, at regeringen inden sommer har vedtaget noget, som vil banke os tilbage og få de seneste fire års erhvervsfremmearbejde til at smuldre, lyder det bekymret fra borgmester Erik Lauritzen(S). Baggrunden for borgmesterens kritik og bekymring er det arbejde, som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har videregivet til regeringen. Her anbefaler udvalget, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre lokale knopskydninger. Konkret kan det betyde at over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger. Sammen med andre kommuner, har Sønderborg reageret med et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Grundlæggende er det godt at forenkle en erhvervsfremmeindsats, men jeg kan være bange for, at nærheden og den gode lokale viden er i fare for at forsvinde, hvis arbejdet centraliseres. Henrik Raunkjær, formand for Sønderborg Vækstråd

Skævvridning - Det kan betyde en beskæring af vores bloktilskud fra staten og i værste fald et farvel til den stærke målrettede lokale indsats fra Sønderborg Vækstråd, siger Erik Lauritzen om initiativet, som han betegner som misforstået handlekraft. - Det irriterer mig, at man med en utålmodig holdning og signalpolitik skal spilde tid og arbejde. En centralisering risikerer også en yderligere skævvridning af områder, som vi i forvejen kæmper mod, tilføjer han. Vækstrådet blev født i forbindelse med Erik Lauritzens første borgmesterperiode fra 2014 til 2018, hvor et erhvervsudvalg blev skabt og et budget på omkring ti millioner afsat til at fremme vækst og erhvervsservice i Sønderborg. Det har bygget en stor del af sin indsats på baggrund af erhvervslivets ønsker og sammensætning i området. Således viser en undersøgelser, at en meget stor andel består af enkeltmandsvirksomheder samt små- og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er.