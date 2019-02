En 23-årig mand fra Sønderborg blev tilfældigt stoppet natten til lørdag. Det viste sig, at han havde 20 gram hash på sig.

Sønderborg: På Nørrekobbel i Sønderborg blev en 23-årig mand standset klokken 02.46. Her viste det sig, at han havde 20 gram hash på sig. Han er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Det siger Syd- og Sønderjyllands Politi.