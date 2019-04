Stolte børn viste deres kunst frem på Sønderborg Slot

Sønderborg: Der var masser af glade børn i riddersalen på Sønderborg Slot fredag formiddag. Anledningen var fernisering på dansk-tysk børnekunstfestival 2019, og rigtig mange var mødt frem for at vise deres kunst frem til familien.

- Det har været sjovt. Både at snakke sammen og male, sagde Christian Bjerrum, der er fra 4.a. på Humlehøj-Skolen.

Årets tema var grønne visioner illustreret både gennem tegning og collage.

Christian havde lavet et maleri med fisk som spiste plastic og et andet, som skulle vise, at gift kan slå små dyr og insekter ihjel. Stolt viste han dem frem til både forældre og bedsteforældre.

Over et par gange har børn fra tre tyske skoler og to danske skoler mødtes i riddersalen for at male sammen i par med et barn fra hvert land.

- Det var svært at kommunikere, så vi brugte mest tegnsprog, men jeg er da også blevet lidt bedre til tysk, sagde Mille Uhrskov Lundgren, der er fra 5.x. på Humlehøj-Skolen.