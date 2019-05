Stoffer og ballade til Byfesten

Sønderborg: Torsdag begyndte Byfesten i Sønderborg, og der var ikke kun fest og glade mennesker på pladsen. Politiet tog flere unge mænd med stoffer.

Klokken 22.15 blev en 32-årig mand visiteret på Ringriderpladsen af en politipatrulje. Patruljen fandt 0,1 gram amfetamin, en joint samt hash på manden.

Udenfor Ringriderpladsen på Sundquistsgade klokken 00.43 fandt politiet 2,5 gram kokain på en 26-årig mand. Samme sted mødte politiet klokken 01.58 en 18-årig mand, der var i besiddelse af et gram kokain. Alle mændene er sigtet for at være i besiddelse af stofferne.

Også udenfor Sønderborg By blev mænd sigtet for at være i besiddelse af stoffer. Klokken 23.57 på Gottorpsgade i Dybbøl standsede politiet en 21-årig mand på knallert. Han blev testet positiv for at være påvirket af narkotika. Han var også i besiddelse af 2,5 gram amfetamin.

Kort efter midnat sigtede en patrulje en 45-årig mand, der var i besiddelse af 0,5 gram amfetamin. Det skete på Landevejen ved Ketting.

På Ringriderpladsen var der også nogle mænd, der ikke kunne opføre sig ordentligt. Klokken 00.45 blev en 17-årig mand sigtet for at råbe '4-0 til Palle' til en politipatrulje med henvisning til den firedobbelte politimorder Palle Sørensen. Den 17-årige bliver sigtet for fornærmende tiltale.

Man må ikke urinere i det offentlige rum, men det gjorde to mænd på Ringriderpladsen torsdag aften. De er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og får hver en bøde på 1500 kroner.