Stjernesejlernes seniortræf

Sønderborg: Der var ikke for meget vind, og den smule der var, kom fra den gale retning. Men det ændrede sig denne fredag, og derfor gik starten på dagen tre sejladser også noget senere end planlagt. Efter de fem første af ti planlagte sejladser ved EM i 505-jolle fører englænderne Roger Gilbert ved roret og gasten Ben McGrane.

- Det er toppen af poppen, der er her, siger Flemming Clausen med et blink i øjet. Han er selv elitesejler - dog ikke i 505 - og så er han formand for Sønderborg Yacht Club (SYC) med mange års erfaring for at lave kapsejladser og mesterskaber - både DM, NM, EM og VM i alle mulige jolletyper.