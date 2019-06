Stjålne designmøbler kom tilbage til ejeren - Hotel Alsik

Omfattende tyveri af designmøbler fik en lykkelig udgang for højhushotellet på havnen, der på opfordring af politiet efterlyste stjålne stole og service, så det blev hot og svært at omsætte.

SØNDERBORG: Hotel Alsik har haft rivende travlt det meste af året med indretning af 190 værelser, tre restauranter og møderum fordelt på 19 etager. Medio juni fik hotellets personale og ledelse et chok, da der over nat forsvandt 39 Verner Panton stole samt Royal Copenhagen og Hering Berlin service fra en palle i et lagerrum på Sønderborg kaserne. - Vi har fået det hele igen. Politiets gode råd var at gå ud at fortælle om tyveriet, fortæller direktør Henrik Bille Pedersen. Offentliggørelsen af stjålne designmøbler og servicestel kan nemlig gøre tyvekosterne så varme, at de bliver umulige at omsætte på hælermarkedet. Køberne kommer i tanke om, fristende slagtilbud på designmøbler kan være for gode til at være sande.

Panton Danske Verner Panton var en af 60'ernes mest toneangivende designere i Europa. Hans særkende lå inden for møbler, belysning og rumdesign. Han eksperimenterede med nye former og kraftige farver udviklet efter nye metoder og produktionsformer. Han var meget nyskabende for sin tid. Hans design er eftertragtet ind i det ny årtusind. Verner Panton døde i 1998.

Spørg efter kvittering - Så mange som muligt skal gerne vide, de stjålne genstande er i omløb. Derfor kan det være en god ide at gå ud at efterlyse stjålne designmøbler på Lauritz.com og Facebook, for det er jo typisk der, de handles. Så er der flere, der hører om det. Mange vil helst holde tyverierne bag lukkede døre og synes ikke, det skal frem, men jo flere, der ved det, jo flere spor har vi at gå efter, siger vicepolitiinspektør Preben Westh. I tilfældet med Hotel Alsik var der både DNA spor fra tyvene, og designmøblerne blev faktisk udbudt til salg på nettet og førte frem til gerningsmændene. Stole og service blev kørt fra stedet i varevogne. - Sørg altid for at få en kvittering. Hvis noget er købt lovligt kan man altid skaffe en kvittering, også selv om man påstår, den er blevet væk. Det skal man ikke lade sig affærdige med. Skal købte møbler og designgenstande udleveres på en mørkelagt parkeringsplads, er der al mulig grund til at sige fra. Så er de helt sikkert skaffet på ulovlig vis. Sælger man noget via Den blå Avis, er der jo ikke noget i vejen for at stå ved det ved at afhænde tingene fra sin egen adresse, siger Preben Westh.

Naivitet Politiinspektøren mener, intetanende købere af stjålne designvarer ofte er naive og godtroende. - Hr. og fru Danmark ønsker ikke at købe noget, hvis de ved, det er stjålet. Det sælgende led i hælerforretninger er ikke forhutlede indbrudstyve, men noble mennesker, som er det andet led, efter tyveriet er foregået. Mange dyre designting bliver udbudt til salg på de sociale medier, hvor den rette sociale kundekreds er til stede. Det er der, parterne finder hinanden. Selv om vi måske siger, kan man være så naiv, tænker man ikke over, om en pæn mand bag en nydelig annonce på nettet er troværdig. Det er det andet led, der sørger for at gå videre med tyvekosterne som dyre designting, og som snyder de borgere, der køber hælervarerne, siger Preben Westh, der derfor opfordrer de bestjålne til at melde tabet offentligt ud. Får man tilbudt spritny Verner Panton møbler i dyrt design, så stammer de jo nok ikke fra en afdød bedstemors indbo fra det forrige århundrede.