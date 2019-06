SØNDERBORG: Politi og brandvæsen blev søndag morgen klokken 04.22 kaldt ud til en brand i en bil på en parkeringsplads ved Arnkilsøre nord for Sønderborg. Brandvæsnet fik slukket branden i bilen ret hurtigt, således at nummerpladerne stadig kunne aflæses. Ud fra dem kunne politiet konstatere, at det var en bil, der var blevet meldt stjålet.