Stiftet arbejder på en løsning af samarbejdsproblemer

I JydskeVestkysten for nylig gjorde Frede Mørch Pedersen det klart, at samtlige ni folkevalgte medlemmer af menighedsrådet vil gå af, hvis Kirsten Schmidt bliver siddende i jobbet. "Det er enten os eller hende", sagde han.

Ulkebøl: "Hyggeligt". Sådan beskriver formanden for menighedsrådet, Frede Mørch Pedersen, stemningen søndag eftermiddag, hvor menighedsrådet i Ulkebøl mødtes med repræsentanter fra Haderslev Stift. Han forklarer, at mødet gik godt.

Menighedsrådet i Ulkebøl består af ni folkevalgte personer. Kirkens to sognepræster har også plads i rådet foruden en repræsentant for de øvrige ansatte. Den ene præstestilling er dog ledig i øjeblikket.

Ingen deadline

Haderslev Stift er omtrent lige så ordknap. Fra stiftets kontorchef Lars Chr. Kjærgaard lyder det, at der fortsat arbejdes på at finde en løsning på samarbejdsproblemerne, og at der ikke er fastsat en dato for, hvornår arbejdet skal være afsluttet.

I sognets kirkeblad har formanden for menighedsrådet ellers meldt ud, at han stopper 30. september, hvis der ikke er fundet en løsning forinden.

Ifølge kontorchefen vil biskop Marianne Christiansen vende tilbage til de involverede parter, når der er nyt.

Så vidt JydskeVestkysten er orienteret, deltog både biskoppen og stiftets kontorchef i mødet med menighedsrådet, lige som sognepræsten Kirsten Schmidt også var til stede.

Også i 2009-10 og i 2016 var Haderslev Stift involveret i at løse samarbejdsproblemer mellem sognets menighedsråd og Kirsten Schmidt.