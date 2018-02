Sternfahrt sendte indtægter i himlen

Sønderborg: Det blev et ekstra godt år for de tre idrætsforeninger Brydeklubben Alsia, Vidar-Ulkebøl Håndbold og Ulkebøl Gymnastik. De står bag Byfesten i Sønderborg, som i Kristi himmelfartsdagene fra den 10. til den 13. maj 2017 også havde besøg af Sternfahrt 2017 - et internationalt brandværnstræf med rødder i Østrig. I den forbindelse gæstede omkring 3000 brandfolk med påhæng byen og holdt fest i et stort telt på Ringriderpladsen under byfesten.

Det fik således indflydelse på indtjeningen for de frivillige, som nu kan dele og lægge i kassen til fremtidens ungdomsarbejde. Det store besøgstal bliver næppe slået i år, men klubberne håber dog på lige så godt vejr i majdagene som i fjor, så rigtig mange gæster pladsen med forlystelser og øltelte. Byfesten i Sønderborg med Kjærs Tivoli og kræmmermarkedet er igen i år klar handel og aktiviteter - og denne gang er e-sport nyt på programmet. Salg af billetter til den populære damefrokost flytter i år fra Alsion til Broager Sparekasse/Skansen. Billetsalget begynder lørdag den 10. marts kl. 8.00.