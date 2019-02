Stephanie Lose: Touren viser vores seværdigheder frem

Sønderborg: Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at Tour de France kommer til Region Syddanmark.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan give de syddanske borgere mulighed for at opleve den enorme begivenhed, som Tour de France er. Med to etaper i Region Syddanmark kan vi også vise en række unikke seværdigheder frem for et globalt publikum - eksempelvis Nyborg Slot eller Jellingestenene og Christiansfeld, der begge er en del af Unesco's, men også den smukke natur og de historiske omgivelser omkring Sønderborg, siger Stephanie Lose i pressemeddelelse.

Hun bakkes op af næstformanden for udvalget for regional udvikling, Preben Jensen (V):

- Det bliver en folkefest for cykelsport-interesserede syddanskere. Som man kan se i tv, er der en helt særlig stemning omkring verdens største cykelløb, og jeg glæder mig over, at vi kan komme til at opleve den i Danmark. Samtidig giver det Region Syddanmark en enorm eksponering. Tour de France er én af verdens største sportsbegivenheder, som transmitteres i 190 lande og har rundt regnet 3,5 milliarder tv-seere under løbet, siger han.

Region Syddanmark har afsat en ramme på fem millioner kroner til medfinansiering af Tour de France-værtskabet.