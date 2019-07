Sønderborg: Viceborgmester, embedsmand og nu også far.

Tirsdag den niende juli klokken 01.54 kom 3990 gram fordelt på 53 centimeter og forandrede Stephan Kleinschmidts verden.

- Han vender op og ned på det hele. Lige nu drejer hele verden sig omkring den lille mand, siger den nybagte far.

Navnet er stadig Junior - i hvert fald udadtil. For da Kleinschmidt taler med JydskeVestkysten er det kun en halv time siden, at han og kæresten Kathrine Klærke skålede i champagne ovenpå juniors officielle navn. Men da endnu ikke den lille drengs bedsteforældre har hørt navnet, han for eftertiden vil kalde sit barn, ønsker den lille familie naturligvis ikke, at de skal læse det i avisen.

Der er ingen tvivl om, hvor stolt den nybagte far er over sin nye titel.

- Det føles først og fremmest rigtigt og stort. Jeg er en glad og stolt far til en lille dreng. Kathrine og jeg har set frem til det her i lang tid. Det er rent ubeskriveligt at beskrive, hvordan det er. Det er kun andre fædre, der kan forstå det. Følelsen toppede i det øjeblik, hvor Junior første gang så verdens lys. Man oplever sikkert også nogle indre følelser, som man ikke var så bevidst om før, siger Stephan Kleinschmidt, der uddyber.

- Det er en anden rolle og en anden funktion som far, end det man var vant til før. Selvfølgelig er der en helt anden nærhed til et andet menneske, som pludselig er en del af ens liv, og på en måde er man forelsket fra dag ét. Og det er det, vi oplever lige nu.