Stemmeprocent: Flest i Hørup og færrest i Kværs

Sønderborg: - Der var temmelig mange fra morgenstunden og formiddag. Herefter har der været stille i løbet af dagen, men vi forventer et større rykind hen mod spisetid og valgstedernes lukketid kl.20.00, fortæller valgstyrer Aase Henriksen, som sidder i Skansen og holder øje med slagets gang.

Klokken 15 blev stemmeprocenten opgjort til 56,2 procent i snit for alle 17 valgsteder. Højest var den i Hørup med 60,2 og lavest i Kværs med 48,5. I Sønderborgområdet ligger den på 56-57 procent.

- Vi kan ikke rigtig sammenligne tallene med sidste folketingsvalg i 2015. For da åbnede valgstederne klokken 9 om morgenen - altså en time senere end i dag. Desuden var det en hverdag, hvor det jo som bekendt er fridag for mange her grundlovsdag, tilføjer Aase Henriksen.

Den endelige stemmeprocent opgøres klokken 20, når valgstederne lukker.