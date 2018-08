Stefan er kommet helt fra Bayern

Sommersæsonen toppede med gæster i juli. Annemette Lykke Madsen og hendes kollega og ægtefælle, Michael Madsen, kan se tilbage på en sæson, der er gået over al forventning.

- Tordenvejret torsdag aften fik flere fra campingpladsen til at rejse, men nu er de næste ved at checke ind for weekenden, siger hun.

Drejby: Vinden rusker vandet godt igennem på Høruphav. Kitesurferne har travlt med at finde surfbrætterne frem fra campingpladsen i Drejby.

Campingejere i Region Syddanmark oplever turismefremgang i år.Ifølge Danmarks Statistik havde campingejere i Region Syddanmark 337.209 tyske overnatninger i april-juni 2018. Det er det højeste antal i perioden siden 2009. Tallene for overnatninger i juli 2018 foreligger endnu ikke, men flere campingejere melder om stigning i forhold til de seneste år. Der er 19 campingpladser i Sønderborg Kommune.

Ekstra pløkker

Det er særligt surfområdet med de fine vindforhold, der lokker turisterne til campingpladsen, men andre faktorer spiller også ind.

- Vi synes, at det er hyggeligt at være her, fordi der er flot natur, siger Stefan Wittmann.

Han er sammen med sine to børn i gang med at spille minigolf. Bolden har svært ved at ligge stille i blæsten.

- Det er første gang, at vi er i Drejby. Det er hele turen værd, siger Stefan Wittmann, der er kørt fra Bayern og skal være på campingpladsen i tre dage.

Ved siden af minigolfbanen kæmper Andreas, Tina og Swea Bolsmann med at få sat teltet op.

- Vindforholdene driller i dag, men kom forbi lørdag igen og spørg, om vi har fået det op, griner Andreas Bolsmann.

Han er sammen med familien på weekendtur i Drejby, hvor de skal besøge deres tyske venner på Kegnæs.

- Vi er kommet i mange år til Als, og området er dejligt, siger Andres Bolsmann.

Også Bent Nymand fra Sønderborg har sine udfordringer med vinden:

- Jeg skal have banket flere pløkker ned for at holde på forteltet, men jorden er knastør og hård, siger Bent Nymand.

Han har i 25 år været campist på Drejby Strandcamping sammen med konen, og det kan han ikke undvære.

- Det er for varmt at være inde i byen, herude i naturen kan vi slappe af, siger Bent Nymand.