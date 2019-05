Statsministeren på stemmejagt hos industrigigant

Lars Løkke Rasmussen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby var mandag et smut forbi Danfoss' hovedsæde på Nordals.

Nordals: Der var andet end varm mad og sunde salater på menuen hos Danfoss mandag. Frokosten i en af hovedsædets største kantiner blev spicet op af et besøg af statsministeren. - Jeg synes, at erhvervslivet fylder for lidt i valgkampen. Det her besøg er forhåbentlig med til at bringe det mere på banen, sagde koncernchef Kim Fausing, der sammen med finansdirektør Jesper Christensen og bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen tog imod Lars Løkke Rasmussen (V), der havde taget sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) med. Efter en kort valgtale kunne medarbejderne hos Danfoss stille spørgsmål. Første spørger var Jørgen Mads Clausen selv. Han ville gerne høre statsministerens holdning til en Als-Fyn bro, hvilket fik de store smil frem hos tilhørerne. - Det er en flot vision. Jeg har også set den sidste beregning, der viser, den vil give en positiv samfundseffekt. Når det er sagt, så vil jeg ikke stå her at sige, at det gør vi bare. Broen er ikke lagt ind på den korte bane, men jeg synes, man skal holde liv i det, sagde en lidt presset statsminister.

Jeg har forståelse for, at vi ikke bare kan åbne grænserne, men vi har samtidig brug for udenlandske kompetencer, hvis vi skal blive ved med at vækste. Reglerne er nødt til at blive mere liberaliseret Kim Fausing, koncernchef

Lars Løkke Rasmussen var på besøg en times tid, hvorefter turen gik mod København. Foto: Claus Rantzau Møller

Udenlands arbejdskraft Den næste række af spørgsmål faldt i bedre jord hos Venstre-manden. Danfoss' kommunikationsdirektør spurgte først ind til nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft, som koncernen netop har døjet med. - Vi har ikke opgivet at gøre reglerne mere fleksible. I dag er de for restriktive. Det sagde jeg allerede ved valget i 2015. Hvis ikke opsvinget skal flade ud, har vi brug for en mere åben tilgang til udenlandsk arbejdskraft. Der er brug for dem i både top og bund, svarede Lars Løkke Rasmussen. Man skal som udenlandsk arbejdstager som minimum tjene 418.000 kroner om året for at få lov at arbejde i Danmark. Det beløb har regeringen forsøgt sænket til 330.000 kroner, men hverken Socialdemokraterne, SF eller Dansk Folkeparti har villet være med. - Jeg har forståelse for, at vi ikke bare kan åbne grænserne, men vi har samtidig brug for udenlandske kompetencer, hvis vi skal blive ved med at vækste. Reglerne er nødt til at blive mere liberaliseret, sagde koncernchef Kim Fausing.

Koncernchef Kim Fausing bød velkommen og takkede statsministeren for besøget. Foto: Claus Rantzau Møller

Miljø og børnepasning Inden valgmødet var ovre blev der også tid til spørgsmål om grænsekontrol, børnepasning samt den grønne omstilling og energieffektive løsninger, som er Danfoss' levebrød. - I stedet for fokus på sugerør og vindmøller burde man så ikke i højere grad have fokus på energiforbruget, lød det fra en tilhører. - Vi gør meget, og vi kan gøre endnu mere, men det mest afgørende er, at vi bruger vores førerposition til at få skærpet de internationale regler. Her i Danmark er der konsensus om, at vi skal den vej. Vi skal derimod have hele Europa til at følge med. Få indført nogle reguleringer, så flere begynder at bruge de energieffektive teknikker, der allerede er lavet, sagde statsministeren. Efter en times tid var besøget forbi og Venstre-formanden på vej til næste opgave - et valgmøde i Det Grønlandske Hus i København. Danfoss inviterer med jævne mellemrum politikere fra begge sider på besøg, senest 20-25 kandidater lige inden valget blev udskrevet.

Jørgen Mads Clausen var dagens første spørger og ikke overraskende om Als-Fyn broen. Foto: Claus Rantzau Møller

Også sundminister Ellen Thrane Nørby og Danfoss' finansdirektør Jesper Christensen var med. Foto: Claus Rantzau Møller

En ansat fra Indien spurgte ind til Venstres holdning vedrørende adgang til udenlandsk arbejdskraft. Foto: Claus Rantzau Møller

Jørgen Mads Clausens spørgsmål om Als-Fyn broen udløste dagens klart største smil. Foto: Claus Rantzau Møller

Foto: Claus Rantzau Møller