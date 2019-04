Statsborgerskab skal fejres med håndtryk på rådhuset

Fra efteråret skal byrådssalen to gange årligt danne rammen om en grundlovsceremoni for udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Kommunalpolitikerne er enige om at gøre det til en festdag, men debatten fik dog en lidt krads tone.

Sønderborg: Som følge af den nye aftale om indfødsret indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, skal Sønderborg Kommune til at holde grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret mindst to gange årligt. Ceremonien skal afholdes første gang i efteråret 2019.

- Det er meget på sin plads med sådan en ceremoni set i lyset af de seneste uroligheder. Det er en kæmpe gave at få et dansk statsborgerskab, og jeg vil gerne høre, om det bliver muligt for pårørende og eventuelt pressen at overvære, spurgte Daniel Staugaard (V).

- Ja, det gør det, svarede borgmester Erik Lauritzen(S) kort, men følte sig også provokeret af Staugaards formulering med urolighederne i København i kølvandet på demonstrationer udført af islamkritikeren Rasmus Paludan. Den provokation delte borgmesteren med partifællen Helge Larsen(S):

- Det er helt utilstedeligt at generalisere på den måde. De uroligheder har intet med det her at gøre. I øvrigt er formuleringerne omkring det krævede håndtryk under ceremonien symbolpolitik af værste skuffe.