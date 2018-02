Statisternes store dag i Havnbjerg Kirke

"I krig og kærlighed" indtager Havnbjerg Kirke og tager de næste to uger byen tilbage til perioden omkring 1. Verdenskrig. 51 statister i alle aldre er med til at fylde kirken.

- Jeg ville helst ikke være tysk præst, nu hvor jeg til daglig er dansk præst i sognet. Jeg har en replik på tysk i filmen, men det er okay, for jeg lyder dansk, siger Robert Landeværn Ryholt.

- Det er interessant, for vi fortæller jo historier her i kirken hver søndag, og det er også det, filmfolkene gør. Det er fascinerende at se dygtige fagfolk på arbejde, siger Robert Landeværn Ryholt.

51 statister fra Sønderjylland har været på filmsettet siden klokken 6, hvor de skulle møde ind til makeup og kostumer. En af statisterne har en særlig tilknytning til lokationen Havnbjerg Kirke. Det er Havnbjergs sognepræst, Robert Landeværn Ryholt, der også har fået lov til at være præst i filmen, som foregår under 1. Verdenskrig.

Havnbjerg: Der er så stille i kirken, at man kan høre en maverumlen fra fire rækker foran. Alle statisterne venter åndeløst på et 'tak' fra instruktøren, så de kan klø sig i håret eller få sig en kop kaffe. Optagelserne til "I krig og kærlighed" finder de næste to uger sted i Havnbjerg, og mandag er det Havnbjerg Kirkes tur. Stemningen indenfor er grå og i kontrast til solens varme og røde stråler, som rammer kirken i ryggen. Scenen, der skal optages, er en af de vigtige, og derfor bliver frokostpausen også rykket, så koncentrationen hos skuespillere og statister kan opretholdes.

- Man må indrette sig efter filmen. Det er jo fantastisk at få lov til at komme med bagom og se, hvordan det foregår, og hvor mange mennesker det kræver, siger Flemming Led Nielsen.

Statisternes kostumer er valgt med omtanke, og i en af kaffepauserne bliver der taget billeder af hver enkelt statist, så de kommer i de rette klæder igen næste dag. Flemming Led Nielsen er en af statisterne, og han er gået ekstra langt for at få lov til at være med i filmen.

Hold på hat og briller

På kirkebænkene tårner den ene hat op efter den anden. De er i flere former og farver og skal helst sidde på en bestemt måde. Det samme skal håret, og når det gælder hovedpersonen Esben, er det ikke kun make-up-holdet, der er på banen. Instruktøren Kasper Torsting er også forbi for at rode lidt op i Sebastian Jessens pandehår, så det sidder lige i skabet til næste optagelse.

Det tager lang tid at optage en spillefilm. En hel dag bliver til to-tre minutter på det hvide lærrede. Derfor kan det godt være lidt sværere for de mindre statister at sidde og tie stille så lang tid af gangen. Liv Vilde Christensen har heldigvis prøvet det før på DRs børnekanal Ramasjang, så hun ved, hvordan man skal gøre. Hun har sin mor, Aja Christensen, med, som er klædt i noget, Liv Vilde Christensen synes ligner en badekåbe.

- Det har været meget stille og roligt i dag med en masse ventetid, men det er spændende at være med til og se, hvor mange gange scenerne egentlig skal tages, siger Aja Christensen.

"I krig og kærlighed" vil fortsætte optagelserne i Havnbjerg de næste to uger, før de rejser mod Tønder for at filme. Filmen handler om Esben, som flygter fra krigen og vender hjem til Sønderjylland, hvor hans kone og søn venter. Men tingene har ændret sig, og der er en tysk officer, som i Esbens fravær har forsøgt at tage hans plads. "I krig og kærlighed" har premiere den 15. november 2018.