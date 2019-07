Statens opgave at sørge for trafikken glider gelinde til Nordals

Det er en statslig opgave at sikre vejudvidelse fra Alssundbroen til Madeskov, mener politikere, der er enige om, turister i tusindtal skal kunne komme let til Nordals Ferieresort, men borgmesteren ser gerne, de også tager færgen.

ALS: - Det er en kæmpe nyhed, der kommer et ferieresort på Nordals. Der ingen tvivl om, der skal en styrkelse af trafikforbindelsen til at lede de besøgende på rette vej. Vi er enige om konkrete forslag til trafikale løsninger, omend der ikke er tale om en firesporet vej hele vejen til Nordborg. Der skal ske noget de kommende tre fire år. Vi må spørge os selv, hvad gør vi for at styrke infrastrukturen. Stykket fra Alsundbroen over Madeskoven må realiseres hurtigt - ikke mindst nu, da vi har fået en lokal trafikminuster, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen. Han er som mange andre begejstret over den enorme sympati og vilje, familierne Clausen og Jensen fra Danfoss og Linak viser Nordals ved at investere 1,2 milliarder kroner i et Nordals Resort. Trafikken til ferieresortet skal løses, er politikerne enige om.

Trafikalt Under den kommunale valgkamp for to år siden foreslog Venstre at lave en firesporet vej til Nordals. Det var der en del diskussion om. Borgmester, Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, afslog at investere et trecifret millionbeløb i det. Der skal laves en trafikplan for vejføringen omkring Guderup, som skal løses. Der er enighed om at udvide strækningen mellem Alssundbroen og Madeskov til fire spor. Det er en statslige opgave. Derudover er der ønske om en bro til Fyn, som der trods stor opbakning ikke er økonomisk dækning for i øjeblikket. Der skal laves en forundersøgelse af behovet for broen. Første spadestik til Nordals Resort tages næste år. Hele komplekset med waterpark, broanlæg, besøgsgård, observatorium og 500 sommerhuse ventes færdigt i 2023.

Behovet er begrænset - Vi vurderer sammen med folkene bag resortet, der ikke er behov for de store vejudbygninger - i hvert fald ikke på grund af resortet. Vi skal have afklaret forholdene omkring trafikafviklingen i forhold til Guderup. Det er vigtigt at få løst, så det, håber jeg, kan ske snart. Der skal ikke ske drastiske ændringer af vejnettet. Det er først og fremmest staten, der kan gøre noget nu og her ved at udvide vejen fra Alssundbroen til Madeskov. Det håber vi, trafikministeren vil sikre kommer i orden. Den strækning bør prioriteres højt. Vi har sikret jorden til det, siger borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet. Han opfordrer de ferierende til at tage Færgen Bitten mellem Ballebro og Hardeshøj til Nordals. - Det må vel være en del af feriepakken og vil også gøre færgen økonomisk mere bæredygtig og bidrage til en grøn ferieløsning. I forhold til den øvrige trafikplan ser jeg ikke behov for store investeringer. Vi hverken kan, vil eller eller skal skyde store beløb i nye vejstrækninger, siger borgmesteren. - Vi forventer ikke en kæmpe belastning af vejnettet. Feriegæster kører den modsatte vej og på andre tidspunkter i forhold til trækket morgen og aften til de store arbejdspladser på Nordals, siger resortets direktør Niels Feerup. - Infrastrukturen skal være i orden for at sikre tilgængeligheden og udbygningen af arbejdspladser. Det skal være lettere at komme til Nordals. Det er vildt flot, de store virksomheder sætter trumf på og bidrager på den her måde, siger Peter Hansen.

Jeg kniber mig i armen - Jeg kniber mig selv i armen. Det bedste er, der bliver skabt arbejdspladser. Vi husker, hvordan vi som borgmestre i de syv gamle kommuner snakkede om, hvad der skulle ske, når industriarbejdspladser forsvandt. Vi var enige om at satse på turisme. Jeg er imponeret af Bent Jensen og Peter Mads Clausen, der har taget ejerskab til projektet, og virkelig gør noget for at sikre udviklingen. Det er et udslag af offentligt privat samarbejde. Vi er sammen om det. Ingen kan gøre det alene. Andre kigger misundeligt på Sønderborg kommune, når de ser, hvad der sker her, siger formand for teknik og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

