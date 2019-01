Hvis regeringens forslag om at nedlægge regionerne bliver til virkelighed, vil arbejdet med forureningen på Himmark Strand blive flyttet til staten. Regionrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen og byrådspolitiker Aase Nyegaard frygter, at det vil sætte arbejdet i stå.

Himmark: Sidste år blev Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss enige om, at problemet med forureningen på Himmark Strand skal løses. I 1950'erne og 1960'erne dumpede Danfoss lovligt industriaffald på stranden, og i 2009 blev det opdaget, at der var udsivninger fra depotet til havet. Det er vurderet, at en oprensning vil koste over 15 millioner.

Planen er, at stranden skal undersøges yderligere i år, så en endelig pris for en oprensning kan fastsættes. Men ifølge regeringens forslag om at nedlægge regionerne, skal forureningsopgaverne samles i staten. Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Region Syddanmarks miljøudvalg, frygter, at arbejdet med Himmark Strand går i stå.

- Vi skal have forureningen kortlagt præcist, bagefter er der basis for er møde med regionen, Sønderborg Kommune og Danfoss. Hvad gør vi så. Jeg frygter, at forureningen går ind i en samlet vurdering med de store forureninger, og så bliver den liggende. Et embedsværk styret centralistisk vil ikke vise lokale hensyn i forhold til det samarbejde regionen har med Sønderborg Kommune og Danfoss, siger Jørn Lehmann Petersen.

Region Syddanmark vurderede i 2009, at det ikke er nødvendigt at rydde op, men der blev indført forbud mod at bade og fiske samt afskærmet et område på stranden. En ny rapport fra 2018 viste, at stranden er kraftigt forurenet med blandt andet dioxin, kulbrinter, tjærekomponenter og klorerede opløsningsmidler. Stranden ligger i det område, hvor Sønderborg Kommune vil opføre ferieresort.

- Den helhed og nærhed, vi lægger i det, går det væk. Den viden, vi har oparbejdet og lokalkendskabet forsvinder. Vi har interesse i at oprette flere jobs, og et ferieresort betyder nye arbejdspladser. Os fra regionen spørger, hvad vi kan bidrage med her og nu, fordi vi har interesse i at oprette jobs, siger Jørn Lehmann Petersen, der sammen med kommunen og Danfoss arbejder videre med sagen på trods af planerne om at flytte forureningssagerne.