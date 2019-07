Fredag kl. 11.00 - en halv time før sædvanlig - begynder årets ringriderfest i Sønderborg officielt med rytteroptog og musik. Herefter venter fire dage med fest og for tredje gang tattooshow ved Sønderborg Slot.

Sønderborg: Selv om der er fire dage at feste i, er det værd at få med, at startskuddet til årets ringriderfest er rykket en halv time frem til kl. 11.00, når det store rytteroptog med flere hundrede ryttere og orkestermusik sendes afsted fra Sønderborg slot for at slange sig op gennem byen. I optoget er der musikvogne samt orkestre fra England, Ukraine, Bulgarien, Aarhus, Sakskøbing og selvfølgelig byens egen Sønderborg Garden samt Sønderborg Pibes and Drums. Ruten er den sædvanlige via Sønder Torv, Brogade, St. Rådhusgade, Perlegade, Løngang, Kongevej, Ringridervej og ind på Ringriderpladsen, hvor rytterne begynder dysten om ringene kl. 12.00. De mange ryttere dyster i 22 galger om, hvem der kan tage flest ringe indtil kongeomridningen kl. 16.15. Klokken 18.45 udråbes vinderne fra musiktribunen ved galgerne. Herefter er der optog på turen tilbage til slottet kl. ca. 19.00. Det hele gentager sig søndag kl. 11.00, hvor der igen skal dystes i galgerne.

Foto: Anders Kibbel Tattooshow ved Sønderborg Slot gennemføres for tredje gang og foregår lørdag 13. juli kl.21.30. Arkivfoto: Anders Kibbel

Tredje år med Tattooshow Men der er flere højdepunkterne under Ringriderfesten i Sønderborg. Lørdag formiddag kl. 11.00 og en times tid frem kan man således opleve en håndfuld orkestre give koncert på Rådhustorvet med både egne numre og stemningsfyldte fællesnumre. Lørdag aften fra kl. 21.30 gennemføres Tattooshow 2019 ved Sønderborg Slot med plads til et par tusinde på tribunerne. Det er nu tredje gang, at Ringriderfesten i Sønderborg afvikler sit tattoo i de historiske rammer med lyseffekter. Denne gang er musiker og sanger Christoffer Brodersen konferencier og optræder selv med en række numre. Igen i år lever tattooet op til sin internationale profil med deltagelse af The Honourable Artillery Company fra England, fra Bulgarien messingorkestret The Guardsmen og fra Ukraine The Military Orchestra og The 194th Pontoon-Bridge Regiment of The State Special Transport Services of Ukraine. Selv om vejret i skrivende stund tegner tørt, så har arrangøren sørget for regnslag til publikum. Billetter til Tattooshow 2019 kan købes på www.ticketmaster.dk eller ved indgangen.

Festplads og fyrværkeri Ellers er der som sædvanlig masser af gang i tivoli på Ringriderpladsen og Børneland med mange gratis aktiviteter - blandt andet en stor laserbane. Du kan se hele ringriderfestens program på www.ringriderfesten.dk, hvor du også kan finde en særskilt program for Børneland. Sidste år var der, som bekendt, afbrændingsforbud på grund af den tørre sommer, så musik-festfyrværkeriet på træningsbanen bag Ringriderpladsen måtte aflyses. Men det bliver med garanti ikke tilfældet i år, hvor fyrværkeriet ledsaget af musik får lov til at sætte et punktum for årets ringriderfest kl. 23.00 mandag aften. Forud fra kl. 22.15 er der koncert på træningsbanen ved stadion med Sønderborg Garden. Helt slut er det dog ikke, når den sidste raket er sprunget. Fest og dans fortsætter i teltene på pladsen frem til kl. 02.00.