Sønderborg: Mens Grænseforening lørdag morgen hyldede Dannebrog ved Sønderborg Slot, satte Sønderborg Handel det amerikanske flag, Stars and Stribes, op i samtlige lygtepæle i Sønderborgs gågader. Anledningen var "American Day", som de handlende hvert år arrangerer.

- Jeg håber ikke, at det kan støde nogle, at vi flager med amerikanske flag. For det er ganske tilfældigt. Jeg tror ikke, at vi var klar over, at arrangementet det ville falde sammen med Valdemars Dag og 800-året for Dannebrog, forklarede citymanager Axel Jensen.

De handlende i Sønderborgs gågader arrangerer hvert år "American Day", hvor amerikanerbiler og motorcykler fylder gågaden. Først meldte bilejerene afbud på grund af regnen, men senere dukkede de alligevel op på Rønhave Plads. Her var der også rockmusik, og Dancing Dukes fra Augustenborg sørgede for linedans.

Valdemars Dag finder sted 15. juni, hvor Dannebrog ifølge legenden faldt ned fra himlen i 1219 og hjalp kong Valdemar til sejr i et slag ved Lyndanisse i Estland.