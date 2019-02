Sønderborg. Kokken 3.35 blev en 20-årig mand natten til søndag stoppet af politiet i Alsgade. Det er en patrulje, som standser ham, og kan konstatere, at manden både er påvirket af euforiserende stoffer og alkohol. Derfor er den 20-årige sigtet spirituskørsel for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Den 20-årige blev løsladt efter han havde afleveret en blodprøve. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.