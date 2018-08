Stafet For Livet for 12. gang

Sønderborg: For 12. gang er der Stafet For Livet i Sønderborg. Det foregår lørdag den 1. og søndag den 2. september. Arrangementet foregår ved SFS-Hallen, og det handler om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Løbet begynder klokken 12, hvor hold samler penge ind pr. runder, når der bliver gået og løbet runder på knap et døgn. Alle har hele tiden mindst en til at gå eller løbe en runde. Alle, der har lyst, kan stille op med et hold.

I løbet af lørdagen vil der være besøg af en klovn, musik ved Broager Show Band og Broager Pipes and Drums. Der vil også være ansigtsmaling og opvisning ved Dancing Dukes og Vidars teen piger.

Klokken 15 er der kagepyntningskonkurrence for børn, hvor Føtex kommer med kagerne, der sjal pyntes. Alle børn kan være med. Samtidig er der sønderjysk kagebord klokken 15-16.30 i hallen. Det koster 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn under 12 år, og billetter skal købes senest onsdag den 29. august i Føtex Sønderborg eller Bageriet Kock Nybøl.

Om aftenen fra klokken 17 er der musik med forskellige optrædende frem til klokken 21, hvor der er en lysceremoni. Bagefter er der musik ved Henriette Sonne, Elo Jensen og Green Forest Pipe Band. Klokken 22.30 er der bankospil i hallen.

Søndag går alle deltagerne den sidste runde klokken 9.30

Læs mere på www.stafetforlivet.dk