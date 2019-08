Stærk trafikbekymring i Adsbøl

Adsbøl: Det er alt andet end trafiktryghed for beboerne i Adsbøl og særligt ved Æblegård Friskole, hvor der ellers er et fodgængerfelt. For kort tid siden blev der udstedt 140 fartbøder på to dage.

Hensynsløs kørsel

For år tilbage blev fodgængerfeltet foran skolen forsynet med et rødt felt og skaktern, men der er stadig og ofte farlige situationer på stedet.

- Så sent som for et par uger siden stod en far med sine tre børn, der skulle over fodgængerfeltet til skolen. En knallert stoppede og en bagved kørende bilist sænkede farten for blot få øjeblikke senere at køre over feltet lige for fødderne af børnene, der var på vej ud på vejen. Flere bilister kører også med fuld fart op til feltet og bremser hårdt, forklarer skoleleder Else Mølgaard.

Beboergruppen har haft et par møder med Sønderborg Kommune, og på mødet i Teknik- og miljøudvalget tirsdag eftermiddag er sagen på dagsordenen med en mindre rapport fra Rambøll som bilag.

Der er samlet set løsningsforslag for godt 1,5 mio. kroner, som dog kan tages i etaper. Blandt dem er hastighedsdæmpende foranstaltninger, mulighed for indsnævring af kørebanen og mere tydelige byporte og synliggørelse af byzonen.

Byrådsmedlem Charlotte Riis Engelbrecht(S), der bor i Adsbøl, er med i trafikgruppen.

- Nogen vil måske se det, som utidig indblanding, men jeg gør det ikke, fordi jeg skal skubbe ekstra til sagen. Men jeg kan sagtens følge folks bekymringer omkring trafikproblemet, siger hun.