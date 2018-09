Sprog og selvportrætter i kunstnerisk stuvning

Sønderborg: En blanding af tegninger, malerier, skulpturelle objekter og performance er blevet til udstillingen "Irish Stew". Det er tre irske kunstnere, som har flyttet et udvalg af deres kunst fra Limerick til Sønderborg.

Saerlaith Molloy er performancekunstner, og hun opfører ved ferniseringen en performance, som involverer et kæmpe yver lavet af 50 aftryk af hendes højre bryst. Hun står under latex-brysterne, hvor der kommer sort væske ud.

- Jeg arbejder med sproget som kunstner. Jeg arbejder som en person i et rum, som kommunikerer med tilskuerne i rummet og rummet selv. Jeg kommunikerer ved at skabe objekter fra kroppen. Jeg lader væsken komme ind i min mund og gurgler og bliver næsten kvalt. Jeg drukner på en måde mig selv. Den spildte væske, der er kommet ud af min mund er samtalen. Det er min måde at kommunikere på, siger Saerlaith Molloy.

Hun bruger dialog som et ankerpunkt i sin optrædener og arbejder med både verbal og ikke-verbalt sprog.

- Jeg kan godt lide at bruge mig selv som et element i kunsten. Det bliver mere nærværende i forhold til en video. Det giver en stærk forbindelse at se publikums reaktion på det, som kommer fra mig. Det er mit drive som kunstner, jeg er så passioneret omkring det, at jeg putter hele mig ind i det, siger Saerlaith Molloy.