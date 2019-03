Spiller på Kær Vestermark: Def Leppard er på vej i rockens Hall of Fame

Fans og musikindustrien har stemt rockbandet Def Leppard ind i The Rock & Roll Hall of Fame. Bandet giver koncert i Sønderborg den 11. juni sammen med Bon Jovi.

Sønderborg: Siden 1977 har det britiske rockband Def Leppard spillet musik verden over. Det bliver bandet hyldet for, når det den 29. marts bliver optaget i The Rock & Roll Hall of Fame. Sidste år blev rockbandet Bon Jovi optaget i The Rock & Roll Hall of Fame, og begge bands giver koncert tirsdag den 11. juni på Kær Vestermark ved Sønderborgs største koncert nogensinde. Der er plads til 35.000 ved koncerten med de to Hall of Fame-bands.

- At blive optaget i The Rock & Roll Hall of Fame sætter Def Leppard i samme klasse som andre, som vi altid har værdsat og beundret. Vi ser frem til ceremonien, siger bandets bassist Rick Savage på bandets hjemmeside.

Hvert år udvælger en komité en gruppe af artister, som har gjort sig fortjent til at blive optaget i The Rock & Roll Hall of Fame. Udvælgelsen baseres blandt andet på stemmer fra fans, som ønsker at nominere deres favoritbands. Def Leppard var et af de bands i 2018, som fik flest stemmer fra fans, som ville nominere bandet.

Herefter kan fans og folk i musikindustrien stemme på de nominerede bands. For at blive nomineret skal et band eller musiker have været aktivt i mere end 25 år.