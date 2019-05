Spektakulært syn: Sjældne luksusbiler samlet i Sønderborg

- Den er steget gevaldigt i værdi de seneste 15 år til i dag mellem 1,5 og to millioner kroner, sagde Kjærulff, der også har en Bentley S3 fra 1963, en Rolls-Royce Silver Spur fra 1987, to Mercedes og en Hummer til vinterkørsel.

- Det var kun Peter Sellers, Alfred Hitchcock samt konger og baroner, som havde råd. Den var dengang en af verdens dyreste biler, fortalte 67-årige Jens Kjærulff, der købte sit pragteksemplar for 17 år siden i Tyskland for 350.000 kroner.

Folkene i biler var mellem slut 20'erne og tæt på de 90 år. Dagens yngste bil var derimod knap ti år og den ældste fra 1929 - en Rolls Royces model 20 HP. Et par norske, svenske, omkring ti tyske biler og resten danske blandt andet de to ældste.

- En Bentley kan næsten ikke slides op og så kører den, ligeså godt som en ny bil. Min kører faktisk også 6,5 kilometer på literen, sagde Jens Kjærulff, der i 17 år har siddet i bestyrelsen heraf 8 år som formand for Rolls-Royce Enthusiast's Club, ligesom han driver Danmarks eneste værksted for Rolls-Royce og Bentley.

Rolls-Royce Enthusiast's Club holder træf en gang om året. Sidst på eftermiddag ankom 55 Rolls-Royces og Bentleys. De havde taget turen fra Glücksborg Slot af Fjordvejen til det ny Hotel Alsik for at overnatte.

Kigger forbi Universe

Rolls-Royce Enthusiast's Club i Danmark blev stiftet i 1980 og tæller cirka 110 medlemmer fordelt på mange civile baggrunde lige fra den ufaglærte til virksomhedslederen.

- Myterne omkring Rolls-Royce'em er mange. En af dem er den almindelig antagelse, at Rolls-Royce ejere i Danmark må tilhøre den absolutte elite om man må have en høj indtægt for at holde liv i lidenskaben. Sådan forholder det sig ikke. En nyere BMW eller Audi er oftere dyrere end en veteran Rolls-Royce er i dag, fortalte Frank Frandsen fra Sønderborg.

Frandsens Rolls fra 1937 blev anskaffet i 1990 for at få afløb fra den avancerede mekanik, som den nu pensionerede pilot, var omgivet af hos Cimber Sterling.

- Sådan en gammel Rolls kan skilles af, pudses og samles igen med almindelig håndværktøj. Det går ikke med nymodens biler, sagde Frank Frandsen.

Fredag kører bilerne videre til Universe, hvor de vil kunne nydes fra 10-13. Derefter fortsætter de videre til Dybbøl Banke, hvor de fra godt 14 og resten af eftermiddagen kan ses.