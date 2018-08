Sparekasse skruer op for forventningerne

Sønderborg: Efter et halvårsresultat med et plus på 14,4 mio. kr. før skat skruer Broager Sparekasse nu op for forventernen til hele året. Meldingen, inden 2018 gik i gang, var et plus på 18-21 mio. kr. før skat. Det bliver nu opjusteret til 21-24 mio. kr.

- Vi er kommet godt fra land. Vi forventer mængden af udlån vil stige og basisindtjeningen gå i samme retning, siger direktør Lars Christensen.

Det er både udlån til private men især erhverv, som sparekassen forventer, der kommer endnu mere af.

- Vi tror på, at andelen af erhvervskunder vil fortsætte med at stige. Vi ser allerede nu, at vi så rigtigt, da vi så en åbning på erhvervsområdet, siger Morten Vestergaard, underdirektør i Broager Sparekasse.

Selvom udlånet både til erhverv og private er stigende, forventer sparekassen ikke øget renteindtægter - tværtimod. Derimod vil der komme flere indtægter fra gebyrer og provision samt endnu færre nedskrivninger.

Sparekassen har i dag omkring 15.500 kunder. Egenkapitalen er nu på 214 mio. kr. mod 179 mio. kr. for et år siden.