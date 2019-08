Sparekasse og SønderjyskE Herrehåndbold laver historisk aftale

Sønderborg: Broager Sparekasse har lavet en historisk sponsoraftale med SønderjyskE Herrehåndbold. Den gælder for de næste otte år og er uden sammenligning det største sponsorat i håndboldklubbens historie.

- Vores tanke med at øge vores sponsorat og lave en meget lang aftale på otte år er, at SønderjyskE Herrehåndbold er hele landsdelens håndboldhold. Det vil vi gerne støtte op omkring, og vi vil også gerne være med til at højne niveauet og gøre holdet til en fast del af slutspillet. Det gør vi for at give mere kvalitet til alle folk i vores landsdel og markedsområde, siger sparekassedirektør Lars Christensen.

Broager Sparekasse har i mere end ti år været sponsor i SønderjyskE Herrehåndbold, og hjemmebanen i Sønderborg har heddet Broager Sparekasse Skansen, lige siden hallen blev indviet i 2012.

- Broager Sparekasse og SønderjyskE er et godt match, og vi har begge vokset godt gennem årene. Vi har begge en stærk forankring i landsdelen, og vi har nogle værdisæt, der stemmer godt overens med hinanden. Vores værdier er ordentlighed og vindermentalitet, og det er helt i tråd med det, SønderjyskE står for, siger Lars Christensen.