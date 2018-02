Sparekasse får historisk godt resultat

Det er lykkedes Broager Sparekasse endnu en gang at overgå sig selv. Primært færre personaleudgifter og faldende nedskrivninger baner vejen for et rekordresultat for 2017.

Sønderborg: Broager Sparekasse kom ud af 2017 med et historisk stort overskud. Rekorden skyldes hovedsageligt stigende basisindtjening, faldende nedskrivninger samt let stigende kursgevinster.

- Vi er meget tilfredse over det bedste resultat nogensinde, siger direktør Lars Christensen.

Seks færre ansatte og lukning af afdelingen i Gråsten har betydet, at udgiften til personale og administration er gået fra 66,4 til 63,7 mio. kr. Nedskrivningen på udlån endte på 1,5 mio. kr. - en mio. mindre end i 2016, ligesom kursreguleringer gav et plus på 6,9 mod 5,3 mio. kr. året før.

Alt i alt fik Broager Sparekasse et plus på 24,5 mio. kr. før skat mod 20,1 mio. kr. i 2016. Forventningen til 2017 var et resultat før skat på 17-20 mio. kr.

- Vi oplever, at vores gamle kunder får det bedre og bedre og meget få af de nye kunder, der får det svært, siger underdirektør Morten Vestergaard, som også glæder sig over, at der i løbet af året brutto er kommet cirka 1.200 nye kunder til i dag 15.600 kunder.