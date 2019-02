Men tiden løb fra de kringlede gange og små lokaler på kurhotellet allerede for mange år siden. Gigtforeningen byggede om og til og tilføjede pavilloner, men i 2004 indså foreningen, at der skulle nyt til. Men hvor?

Hvad børnene ikke vidste var, at mange af de voksne var lige så spændte. Det er ikke hver dag, Gigtforeningen indvier et nyt hospital. Faktisk er det 62 år siden, foreningen byggede det tidligere kurhotel i Gråsten om til gigtbehandling og fik kong Frederik og dronning Ingrid til at indvie det.

Sønderborg: Otteårige Ludvig Christensen var noget nervøs før dronning Margrethes besøg i Sønderborg tirsdag eftermiddag. Det var nemlig ham, der sammen med niårige Sofie Rose Jensen skulle stå klar for at overrække hende blomster.

Syv år siden

Den 25. april 2012 indkaldte daværende regionsrådsformand Carl Holst og daværende direktør for Gigtforeningen så til pressemøde for at afsløre planerne for et kommende nyt gigthospital. Det skulle flytte ind på Sønderborg Sygehus, hvor flere etager af det sydligste sygehustårn skulle indrettes til specialiseret gigtbehandling med langt bedre rammer for rehabiliterende behandling og forskning, end kurhotellet i Gråsten kunne byde på.

- Hvor har vi dog ventet på denne dag. Man kan stadig høre hammeren og banken, men håndværkerne er næsten færdige. Det varer kun nogle uger, før patienterne kan flytte ind, lovede bestyrelsesformand for Gigtforeningen, Ulrik Bülow, da han bød velkommen til dronning Margrethe og omkring 70 øvrige gæster, som var med til indvielsen af hospitalet.

- Det er et bevægende øjeblik. Det var været et kæmpe projekt for foreningen, og det har været svært at få pengene til at hænge sammen. Det er fantastisk, det er lykkedes. Det er jeg da stolt af, sagde Lene Witte til JydskeVestkysten, da hun ankom.