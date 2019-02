Sovseskål med skimmelvækst: Kro har stadig ikke styr på rengøringen

Nymølle Kro på Nordals har for anden gang på godt en måned fået en sur smiley og bøde. Kroen er nu under skærpet opsyn hos Fødevarestyrelsen.

Tilbage i december var der ifølge Fødevarestyrelsen beskidt flere steder på Nymølle Kro - blandt andet i køkkenet, mellemgang, baglokalet og opvaskeområdet. Under besøget her i det nye år var rengøringen ikke blevet bedre - faktisk tværtimod ifølge kontrolrapporten.

Guderup: Nymølle Kro har stadigvæk ikke fået styr på rengøringen, der ellers kostede stedet en bøde og sur smiley i begyndelsen af december. Det er Fødevarestyrelsens konklusion efter et opfølgende kontrolbesøg her midt i januar.

I rapporten nævnes også en række andre steder, hvor der er beskidt og fedtet for eksempel gulv i baglokale, ovn, underside af arbejdsbord og komfur.

Fødevarestyrelsen har nu skruet bissen på overfor Nymølle Kro. Den har igen fået en sur smiley, men bøden er denne gang vokset fra 5.000 til nu 7.500 kroner. Desuden kan kroen se frem til to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg i nærmeste fremtid.

Det skyldes, at der ved tre af de seneste fire kontrolbesøg har været overtrædelser af fødevarelovgivningen. Der er var også problemer med rengøringen ved en kontrol tilbage i oktober 2017.

- Det er da træls, når jeg aldrig før har haft problemer med Fødevarestyrelsen at komme under skærpet overvågning. Jeg føler mig næsten ligesom en kriminel, siger Peter Jensen, der siden september 2015 har drevet Nymølle Kro, som er en fuldblodskro med a la carte, dagens ret samt mulighed for at gå ind og få en øl.

Peter Jensen er uddannet kok og har tidligere arbejdet på Alsion. Sammen sin hustru bor han på kroen, der har åbent alle ugens dage og har mad ud af huset.