Skelde: Et hyppigt dilemma på landets efterskoler er, hvorvidt det er bedst at sove øverst eller nederst i køjesengen. Det har fem elever fra Adventure Efterskolen i Broager deres eget svar på. Torsdag aften valgte de at sove ti meter over jorden i Kobbelskov ved Skelde.

- Jeg sover bedre deroppe, siger Rebecka Birk Jensen og peger mod sovepladserne i trækronerne.

Rebværk i forskellige farver og tykkelser hænger fra fire høje bøgetræer og de tjener alle det vigtige formål at gøre trækronerne til et sikkert opholdssted. Eleverne har også lavet en svævebane med rebet, så det er nemt og sjovt at komme ned igen.

Det er for eksempel praktisk, når man skal tisse, men nogle af drengene har da også prøvet at lade vandet ud over platformen.

- Det er lidt spooky at stå der og tisse i mørket, når der er så langt ned, fortæller Jonas Madsen.

Ligeså uhyggeligt er det, at nylonrebbene kan ætses af syren, som urin og sodavand er rig på. Derfor er æbler og cola forbudt på platformen.