Sortering af affald bliver mere specifik

SØNDERBORG: - Folk er begyndt at spørge, hvordan de nye affaldsbeholdere kommer til at se ud, og hvor store de bliver, så de kan indrette læhegn og affaldshjørner efter dem. Det er vigtigt, vi gør det rigtigt første gang, siger formand for Sønderborg Forsyning Tom Hartvig Nielsen, Socialdemokratiet.

Lige så vel som nogen bliver overrasket, hver gang der kommer en ny affaldsordning, så er der også nogen, der indretter sig på det og gerne vil vide, hvordan de skal lægge fliser og indkørsler efter de nye affaldsbeholdere. De kommer næste år.

Der bliver tre af dem med opdeling i to sektioner i hver. Der skal sorteres metal, glas, pap og papir, hårdt og blødt plast, madaffald og restaffald. Dertil kommer en rød beholder til miljøfarligt affald som batterier. Den får hver husstand en af. Der bliver udleveret en ny, når den fyldte afleveres.

Urbaser får til opgave at indsamle affald hos Sønderborg kommunes 25-30.000 husstande. Hidtil har Meldgaard haft genbrugsdelen af Sønderborgs renovationsordninger.

Der bliver lavet piktogrammer i forskellige farver på de ny beholdere, så folk kan se hvilket skrald, der skal hvorhen. Den mere detaljerede affaldssortering skyldes EU krav om højere genbrug.

- Vi kender ikke prisen endnu og ved ikke, om det betyder højere affaldsgebyrer, siger Tom Hartvig Nielsen.