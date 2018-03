Soroptimisterne inviterer til modeshow

Sønderborg: Onsdag den 11. april klokken 17.30 åbner dørene til soroptimisternes årlige modeshow i Sønderborg. Det er Soroptimist International Sønderborg, der har allieret sig med en flok lokale mode-forretninger inden for både tøj og tilbehør. Ud over at blive opdateret på det seneste inden for mode, makeup og stil, er der både lidt mad og et glas cava at styrke sig på.

Modeshowet afvikles på Alsion, og billetter kan købes i de deltagende butikker. I år er det Viktoria, Viller, Huset Torré, Twizt, Hans Hansen og Co., Femina, Optica Thordsen, Nr. 32, Guldsmed Susanne Bruhn Hansen, Flotalia, House of flowers, Helsam og Salon Hvirvlen. /exp