Sorgen over de dræbte børn

Mindretallets farvel

Kommunen tilbød, at de danske døde kunne blive officielt begravet. Men hverken de danske forældre eller det danske mindretal ønskede, at der skulle heiles ved graven. Den 24. maj blev de 15 dræbte børn begravet sammen med fem voksne. Kisterne var smykket med kranse og blomster fra lokalbefolkningen, mindretallets organisationer syd for grænsen samt fra foreninger og institutioner i Danmark.