Sommersjov har skabt begejstring i en menneskealder

Skolebørnene skulle lave noget fornuftigt og spændende på deres fridage. Det var idéen med "Aktiv Sommerferie", som i år kan fejre 30 års jubilæum.

Sønderborg: I en menneskealder har skolebørnene ikke behøvet at kede sig i deres sommerferie. I nu 30 år har Sønderborg Kommune i samarbejde med mange fra foreningslivet tilbudt et væld af gratis aktiviteter. - Børnene skulle beskæftige sig med noget fornuftigt. Målgruppen var de børn, som havde lidt svært ved at tilpasse sig. Den primære tanke varm, at det ville gøre dem godt, hvis de kom ind i noget foreningsliv. Det var helt vildt. Første gang blev vi stormet ned. Der var en ring af mennesker rundt om Sønderborghus, som ville tilmelde sig, husker Peter Skivild. SSP-konsulenten var i sin tid med til at begynde "Aktiv Sommerferie", som tilbuddet stadig hedder. Krogen til foreningslivet var at få nye medlemmer. - Det var også en fantastisk chance for at reklamere for SFO'erne. At få vist at vi kunne noget andet end at drikke kaffe. Det må vi sige lykkedes, siger Gitte Beier, som også med fra begyndelsen og dengang arbejdede i en SFO, der netop havde afløst fritidshjemmene.

Lige meget hvilket barn du har, så er der et tilbud, som passer Gitte Beier, formand for Ungdomsskolen

I nu 30 år har Sønderborg Kommune i samarbejde med foreningslivet tilbudt et væld af gratis aktiviteter til børn fra 1.-10. klasse. Foto: Claus Rantzau Møller

Noget for alle De første år var der omkring 30 foreninger med, hvilket er nogenlunde det samme i dag. Rekorden er 45. - Vi var nødt til at kridte skoene og ringe rundt, men så var foreningerne også gode til bakke op. Det er de stadig, fortæller Gitte Beier, der i dag er formand for Sønderborg Ungdomsskole, der administrerer og står for en del aktiviteterne. Mange foreningsfolk tager fri for at hjælpe til "Aktiv Sommerferie", der hovedsagelig foregår i dagstimerne. Jytte Pyt Sørensen og hendes gøglerskole har været med alle årene. Hun læste om det i avisen og kontaktede Peter Skivild for at være med. - Det er helt fantastisk. Jeg elsker at være i det og udfordre børnene. Jeg får batterierne ladet op, fortæller Jytte Pyt Sørensen. Der er typisk omkring 90 aktiviteter spredt rundt om i kommunen lige fra rollespil, LAN-party, dans og naturkosmetik til madlavning, lær at flette, amerikansk fodbold, tennis og udendørs fitness. - Lige meget hvilket barn du har, så er der et tilbud, som passer, siger Gitte Beier.

Rasende billigt Tusindvis af børn har gennem årene nydt godt af "Aktiv Sommerferie". Rekorden lyder på omkring 3.500, men typisk ligger antallet af børn omkring 3.000. Sidste år var der 3.166. - Jo mindre traditionelt desto mere søgning. Børnene vil gerne prøve noget, de ikke kender i forvejen, fortæller Maj-Britt Lund, der er fra ungdomsskolen og i dag primus motor for sommersjov. Det er rasende billigt at lave "Aktiv Sommerferie". Omkring 20.000 kroner årligt hvoraf størstedelen går til at producere et fysisk katalog. - Det gør en forskel, at børnene kan få kataloget med hjem i hånden. Det er hyggeligt at kigge i sammen. En god måde også at få os forældre med, siger Annette Winther. 1. juni åbner tilmeldingen. Foreninger kan stadig nå at tilmelde sig med aktiviteter. - Vi vil gerne have flere foreninger og endnu flere børn, så vi kan slå rekorden, siger Ole N. Rasmussen, leder af Sønderborg Ungdomsskole.